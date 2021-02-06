В Энгельсе подростки пытались похитить девочку

В Энгельсе подростки пытались похитить 11-летнюю девочку.

Как сообщила в социальных сетях мать ребенка Елена, ЧП случилось вчерашним утром. Школьница шла в гимназию №8 и около пекарни «Пересвет» ее похитили двое парней.

- Угрожая ей, они тащили ее за руки, обходя дворы, где есть камеры, в сторону 2-го микрорайона Урицкого, — сообщается в соцсетях.

Спас девочку случай. Подростков обрызгала проезжавшая мимо маршрутка, они решили отряхнуться и остановились. В этот момент рядом проходил вышедший пассажир автобуса №32, и пятиклассница закричала. Мужчина помог ей уйти, а парни сбежали.

Теперь мать девочки ищет свидетелей случившегося, водителей, проезжавших мимо. Она также обратилась в полицию, но пока что предполагаемых злоумышленников не нашли.

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