За январь 2021 года коронавирусом заразились 745 медиков в Саратовской области

В Саратовской области за январь 2021 года коронавирусом заразились 745 медиков.
Как сообщил на своей странице в Инстаграм председатель регионального правительства Роман Бусаргин, это на 20% ниже, чем в декабре 2020 года.
Сегодня, 6 февраля, он провел еженедельное совещание с руководителями медицинских учреждений региона.
По данным Минздрава, болеют в основном работники поликлиник и больниц общего профиля, а не ковид-госпиталей.
- Министерству поручено усилить кампанию по вакцинации среди медиков, поскольку от них зависит здоровье наших граждан, — написал Бусаргин.
Также программу вакцинации собираются разрабатывать для работников и постояльцев соцучреждений с круглосуточным пребыванием. Туда будут приезжать выездные бригады.
Всего привились уже 27 686 жителей Саратовской области.
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