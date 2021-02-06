За январь 2021 года коронавирусом заразились 745 медиков в Саратовской области

В Саратовской области за январь 2021 года коронавирусом заразились 745 медиков.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм председатель регионального правительства Роман Бусаргин, это на 20% ниже, чем в декабре 2020 года.

Сегодня, 6 февраля, он провел еженедельное совещание с руководителями медицинских учреждений региона.

По данным Минздрава, болеют в основном работники поликлиник и больниц общего профиля, а не ковид-госпиталей.

- Министерству поручено усилить кампанию по вакцинации среди медиков, поскольку от них зависит здоровье наших граждан, — написал Бусаргин.

Также программу вакцинации собираются разрабатывать для работников и постояльцев соцучреждений с круглосуточным пребыванием. Туда будут приезжать выездные бригады.

Всего привились уже 27 686 жителей Саратовской области.

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