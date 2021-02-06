Занятия в СГУ возвращаются к очному формату

Саратовский государственный университет возвращается к занятиям в очном режиме.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе вуза, приказ об этом подписал ректор СГУ Алексей Чумаченко.

Под исключение попадают случаи, когда условия реализации образовательных программ предусматривают применение исключительно электронного обучения или дистанционных образовательных технологий.

Также на «дистанционке» остаются работники старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Решение приняли на основе приказа Минобрнауки РФ, который предписал организовать возвращение к обучению в традиционном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Однако в случае ухудшения ситуации с коронавирусом вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры.

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