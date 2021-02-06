Больше миллиона рублей саратовцы за сутки отдали мошенникам

В Саратовской области семь человек за сутки лишились более миллиона рублей — они перевели их мошенникам.

- Самая распространенная схема обмана — звонок из банка. Гражданам сообщают, что с них пытаются списать деньги или оформить кредит. Для отмены нужно продиктовать номер карты, код из СМС или снять деньги и положить их на «безопасный счет», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Один из потерпевших, житель Кировского района Саратова, перевел мошенникам все свои сбережения — 394 тыс. рублей. После того как он понял, что стал жертвой аферистов, то пошел в полицию. Там возбудили дело.

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