Пожарные выезжали тушить парикмахерскую в Саратове

Пожарные прибыли на улицу Гвардейская

В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 6 февраля, пожарные выезжали тушить парикмахерскую.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на улицу Гвардейская прибыли две цистерны и автолестница, но никакого возгорания не было.

- Ложный вызов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Вызов оказался ложным

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