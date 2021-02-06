Пожарные выезжали тушить парикмахерскую в Саратове

Пожарные прибыли на улицу Гвардейская
В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 6 февраля, пожарные выезжали тушить парикмахерскую.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на улицу Гвардейская прибыли две цистерны и автолестница, но никакого возгорания не было.
- Ложный вызов, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
Вызов оказался ложным
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