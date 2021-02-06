Еще пятеро саратовцев скончались от коронавируса

В Саратовской области от коронавируса скончались еще пять человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, COVID-19 унес жизнь 51-летнего мужчины с ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом миокарда.

Также от коронавируса умер 60-летний мужчина с кишечным кровотечением.

Еще двумя скончавшимися стали 71-летний мужчина с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью и женщина того же возраста с сахарным диабетом и псориатической артропатией.

У 70-летней пациентки была артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, мочекаменная болезнь.

Всего COVID-19 на 6 февраля 2021 года унес жизни 569 жителей области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.