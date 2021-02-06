«Если работа пойдет такими темпами, то растянем на долгие годы»: Володин раскритиковал власти Саратова за задержку в реализации проекта скоростного трамвая

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал власти Саратова за затягивание реализации проекта скоростного трамвая.

Видеообращение спикера ГД опубликовано в паблике его сторонников.

По словам Володина, федеральные средства на первый этап выделены. Вместе с областными — это 373 млн рублей.

- Но я ознакомился с перепиской мэрии города Саратов, а вернее, СГЭТ и Минтранса России. Оказывается, те средства, которые были выделены в прошлом году, потратят только до ноября текущего года, — сообщил Володин.

Он отметил, что средства, которые будут найдены для прокладки путей скоростного трамвая от Детского парка до Соколовой, могут не направить из-за того, что прошлые не освоены.

- О чем мы говорим, задумайтесь. Ведь речь идет о том, что в рамках выделенных средств вы должны были закупить подстанции, соответственно, линию электрической тяги. Это все то, что можно сделать в течение буквально месяца, двух, максимум трех. Если работа пойдет вот такими темпами, то растянем и на долгие годы, — заметил Володин.

Он также напомнил, что в 2021 году в Саратове должны появиться 24 новых троллейбуса. Скорее всего, это будут машины марки «Адмирал» с энгельсского завода. Однако для их получения, по словам Володина, властям надо уже сейчас подавать новую заявку, чтобы попасть в лизинговую программу.

- Нам важно работать более целеустремленно, ставить перед собой сложные задачи. У города столько проблем, что времени на сон не должно хватать. Вот так должна быть работа организована, — подчеркнул Володин.

Он также выразил надежду, что глава города Михаил Исаев прокомментирует его заявление.

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