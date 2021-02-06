Панков: Нужно защитить завод «РМК» и интересы трудового коллектива

Панков предложил запретить изменение разрешенного вида использования земли завода резервуарных металлоконструкций

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предложил запретить изменение разрешенного вида использования земли завода резервуарных металлоконструкций.

- Какой бы сложной ни была ситуация, на заводе не должно останавливаться производство. Не должен страдать коллектив от сокращений и невыплаты зарплат. Нельзя допускать продажи технической базы «на металл», а земли под застройку.

Поэтому нужен особый контроль за тем, что происходит с заводом «РМК». Думаю, если бы ситуацию на «Тролзе» в свое время пустили бы на самотек, то область могла потерять предприятие. Но этого не произошло. Оно работает и производит уникальную продукцию. Сам был там не раз, встречался с коллективом. Писал запрос в прокуратуру, чтобы проконтролировать выплату зарплат, предотвратить увод и застройку земли. И с коллективом РМК тоже обсуждали пути сохранения завода.

Считаю, областной Минпром, руководство города должны взять на контроль ситуацию на РМК. Если те, кто пришел на завод, настроены его сохранить и развивать — это одно. Если таких намерений не будет видно — совсем другое. Но уже сейчас, считаю, нужно принять ряд мер по защите предприятия. В том числе запретить изменение разрешенного вида использования земли. Чтобы ни у кого не было соблазна «порезать завод на металлолом». Выгнать людей на улицу. А самим возвести на территории очередные высотки. Как это было с авиационным заводом, — пишет Панков.