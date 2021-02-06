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Самой старейшей жительнице Саратовской области исполнилось 108 лет

Агафья Никитична Тихомирова живет в Балакове
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Агафье Никитичне Тихомировой исполнилось 108 лет. Фото КЦСОН Балаковского района

Агафье Никитичне Тихомировой исполнилось 108 лет. Фото КЦСОН Балаковского района

Вчера, 5 февраля 2021 года, ветеран Великой Отечественной войны — труженик тыла Агафья Никитична Тихомирова отметила день рождения.

Как сообщили «КП-Саратов» в КЦСОН Балаковского района, самой старейшей жительнице Саратовской области исполнилось 108 лет.

Долгожительница признана старейшей жительницей Саратовской области. Фото КЦСОН Балаковского района

Долгожительница признана старейшей жительницей Саратовской области. Фото КЦСОН Балаковского района

Ее поздравили глава района Александр Соловьев и другие. Долгожительнице вручили поздравление от губернатора Саратовской области Валерия Радаева, цветы и подарки.

Агафья Никитична родилась в 1913 году в селе Старая Медынка Балаковского района. В 1936 году она устроилась на Балаковский судоремонтный завод и трудилась там чернорабочей и подсобником второго разряда 23 года до выхода на пенсию.

В период Великой Отечественной войны женщина на заводе окрашивала корпуса ручных гранат и других снарядов, делая на них надпись: «Смерть фашистам!».

Агафья Никитична награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», имеет звание «Ветеран труда».

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