Агафье Никитичне Тихомировой исполнилось 108 лет. Фото КЦСОН Балаковского района
Вчера, 5 февраля 2021 года, ветеран Великой Отечественной войны — труженик тыла Агафья Никитична Тихомирова отметила день рождения.
Как сообщили «КП-Саратов» в КЦСОН Балаковского района, самой старейшей жительнице Саратовской области исполнилось 108 лет.
Долгожительница признана старейшей жительницей Саратовской области. Фото КЦСОН Балаковского района
Ее поздравили глава района Александр Соловьев и другие. Долгожительнице вручили поздравление от губернатора Саратовской области Валерия Радаева, цветы и подарки.
Агафья Никитична родилась в 1913 году в селе Старая Медынка Балаковского района. В 1936 году она устроилась на Балаковский судоремонтный завод и трудилась там чернорабочей и подсобником второго разряда 23 года до выхода на пенсию.
В период Великой Отечественной войны женщина на заводе окрашивала корпуса ручных гранат и других снарядов, делая на них надпись: «Смерть фашистам!».
Агафья Никитична награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», имеет звание «Ветеран труда».
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