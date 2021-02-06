Агафье Никитичне Тихомировой исполнилось 108 лет. Фото КЦСОН Балаковского района

Вчера, 5 февраля 2021 года, ветеран Великой Отечественной войны — труженик тыла Агафья Никитична Тихомирова отметила день рождения.

Как сообщили «КП-Саратов» в КЦСОН Балаковского района, самой старейшей жительнице Саратовской области исполнилось 108 лет.

Долгожительница признана старейшей жительницей Саратовской области. Фото КЦСОН Балаковского района

Ее поздравили глава района Александр Соловьев и другие. Долгожительнице вручили поздравление от губернатора Саратовской области Валерия Радаева, цветы и подарки.

Агафья Никитична родилась в 1913 году в селе Старая Медынка Балаковского района. В 1936 году она устроилась на Балаковский судоремонтный завод и трудилась там чернорабочей и подсобником второго разряда 23 года до выхода на пенсию.

В период Великой Отечественной войны женщина на заводе окрашивала корпуса ручных гранат и других снарядов, делая на них надпись: «Смерть фашистам!».

Агафья Никитична награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», имеет звание «Ветеран труда».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.