Обучающий семинар по работе с маломобильными пассажирами провели на железнодорожном вокзале Саратова

На железнодорожном вокзале Саратова провели обучающий семинар по работе с маломобильными пассажирами

В пятницу, 5 февраля, на железнодорожном вокзале Саратова состоялся обучающий семинар, посвященный особенностям обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии участвовали сотрудники вокзального комплекса, службы содействия мобильности, а также фронтлайн-персонал, обслуживающий пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования.

В ходе урока представители общественной организации «Ты не один» рассказали железнодорожникам о правилах этикета и общения с инвалидами, а также показали обучающие видеоролики. Затем собравшимся продемонстрировали основы обращения с инвалидной коляской и дали ряд полезных рекомендаций по взаимодействию с маломобильными пассажирами.

Специализированная подготовка билетных кассиров и сотрудников вокзального комплекса повысит качество обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и сделает их поездки более комфортными.

С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе, мероприятие проводилось в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В 2020 году более 6,5 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Приволжской магистрали. Из них более 5,5 тыс. чел человек оформили соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД».

На Приволжской железной дороге услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны на железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке.

Обратиться в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» можно круглосуточно по телефону: 8-800-775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме) или электронному адресу: info@rzd.ru. В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Данные услуги предоставляются бесплатно.