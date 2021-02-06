Житель Вольска снял с потерянного телефона пожилого саратовца более 240 тысяч рублей

В Ленинском районе Саратова полиция задержала подозреваемого в краже.

- К правоохранителям 64-летний горожанин обратился, потому что забыл в продуктовом магазине на 8-й Дачной телефон, а потом с него стали списывать деньги через «мобильный банк». Всего с карты потратили 246 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и нашла телефон у ранее судимого и безработного 21-летнего жителя Вольска. Тот признался, что деньги потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

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