Покровчанин продал на ярмарке украденный видеодомофон

В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу сенсорного видеодомофона.

- Днем 4 февраля 2021 года 59-летний менеджер отдела обратился к правоохранителям с заявлением о краже. Сумма ущерба составила более 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские возбудили дело и задержали 52-летнего рецидивиста из Энгельса. Тот признался, что продал домофон на ярмарке неизвестному, а деньги потратил.

Злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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