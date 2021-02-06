В Саратовской области за сутки выявлен 241 случай заражения коронавирусом

В Саратовской области на 6 февраля зарегистрирован еще 241 случай коронавируса.

- Выздоровели за сутки 263 человека, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Саратове — 87, Энгельсском районе — 37, Балаковском — 12.

Среди зараженных 21 ребенок до 14 лет, 87 человек старше 60 лет.

Всего в Саратовской области зарегистрировано 44 640 случаев коронавируса.

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