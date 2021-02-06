В Калининском районе 68-летнего мужчину задержали за убийство сожительницы

Тело женщины найдено в частном доме села Малая Екатериновка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Калининском районе Саратовской области 4 февраля было найдено тело 51-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по подозрению в убийстве был задержан ее 68-летний сожитель.
Задержан подозреваемый
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Тело было найдено в частном доме села Малая Екатериновка. На груди и шее погибшей имелись многочисленные колото-резаные ранения. У женщины оказались перерезаны аорта и подключичная вена.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения задержанному.
Тело было обнаружено 4 февраля
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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