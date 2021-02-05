Двое полицейских из Балакова выбивали показания из задержанных

В Балакове Саратовской области двух бывших сотрудников полиции отправили в колонию за превышение полномочий с применением насилия.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, своей вины те не признали, но суд счел их виновными.

Установлено, что двое полицейских искали без вести пропавшего юношу. 14 сентября 2019 года они вызвали для опроса трех местных жителей — 18-летнюю девушку и двух парней 19 и 24 лет — которые видели потерпевшего последними.

Парни и девушка заявили, что ничего не знают, где мог быть их знакомый, но полицейские не поверили и попытались выбить признание силой. При этом они угрожали задержанным. В итоге один из юношей согласился показать место, где якобы спрятан труп, но когда они туда приехали, заявил, что нарочно себя оговорил.

Задержанные были отпущены и в тот же день сообщили о случившемся в следственный отдел Балакова.

Впоследствии, в октябре 2019 года, тело пропавшего юноши было найдено. Установлено, что он умер не насильственной смертью.

Суд отправил полицейских в колонию общего режима на пять лет. Их также лишили права занимать должности в правоохранительных органах на два года и специальных званий. Кроме того девушка отсудила с них 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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