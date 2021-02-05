Женщина не смогла разбудить мужчину, и он сгорел на пожаре в Терновке

В селе Терновка сгорел частный дом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина, а женщина получила ожоги.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Терновка в ночь на 5 февраля.
Загорелся частный дом, в котором в тот момент находилась хозяйка и ее гость. Женщина проснулась и, увидев огонь, пыталась разбудить мужчину. Однако тот не проснулся, поэтому она выбежала на улицу.
Пожарных и врачей вызвали соседи. Пострадавшая была госпитализирована в бессознательном состоянии, а обгоревшее тело мужчины обнаружили в комнате.
Тело мужчины нашли в комнате
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сейчас следователи СКР начали проверку. Следов насильственной смерти на теле погибшего не найдено.
Начата доследственная проверка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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