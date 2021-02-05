Женщина не смогла разбудить мужчину, и он сгорел на пожаре в Терновке

В селе Терновка сгорел частный дом Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина, а женщина получила ожоги.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в селе Терновка в ночь на 5 февраля.

Загорелся частный дом, в котором в тот момент находилась хозяйка и ее гость. Женщина проснулась и, увидев огонь, пыталась разбудить мужчину. Однако тот не проснулся, поэтому она выбежала на улицу.

Пожарных и врачей вызвали соседи. Пострадавшая была госпитализирована в бессознательном состоянии, а обгоревшее тело мужчины обнаружили в комнате.

Тело мужчины нашли в комнате Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас следователи СКР начали проверку. Следов насильственной смерти на теле погибшего не найдено.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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