В выходные дороги Саратовской области могут покрыться льдом

В Саратовской области в ближайшие выходные, 6 и 7 февраля, ожидаются холода, возможен гололед.

- Водители, выбирайте скорость в зависимости от состояния проезжей части и не забывайте, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием значительно снижается. Особенно опасны: съезды с мостов и путепроводов, повороты и открытые участки дорог, которые подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пешеходам при плохой погоде надо носить при себе световозвращающие элементы, чтобы водители заметили их.

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