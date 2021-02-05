Около МФЦ в Саратове нашли тело мужчины с ранами на голове

Около МФЦ в Саратове нашли тело мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Около МФЦ на улице Танкистов в Кировском районе Саратова сегодня днем, 5 февраля, найден труп мужчины.
- Следователи организовали доследственную проверку. На теле погибшего были ссадины, а в области головы — раны, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. Также выясняется личность погибшего.
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