Канализацию и ливневку сбрасывают в пруды в Солнечном

Канализация и ливневка стекаются в пруды в Саратове. Кадр из видео

Жители поселка Солнечный просят огласки проблемы, которая угрожает жилым домам.

Как сообщили «КП- Саратов» очевидцы, канализация и сточные воды из городской ливневой системы сбрасываются в пруды рядом с домами на Уфимцева.

- Ручей с ширины 1-1,5 метра увеличился до 15-25 метров и это в 10-15 метрах от наших многоэтажек, часть огородов частных домов затоплена, – пишет пользователь Екатерина Иванова в группе «Саратов онлайн».

Местные жители просят администрацию Саратова обратить внимание на проблему.

- Ведь если ручей будет расти он дойдет до подвалов многоэтажек и дальнейшие последствия даже страшно представить! Хотелось бы добиться хотя бы продления вывода дренажной системы метров 100 от наших домов! – отметила Екатерина Иванова.

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