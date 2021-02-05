Энгельсским школам присвоят имена героев Покровска

Наталья Кривенцова предложила присвоить школам имена героев, связанных с Энгельсом

Сегодня состоялось заседание политического совета Энгельсского местного отделения «Единой России» на котором обсудили реализацию партийных проектов и подготовку к избирательной кампании 2021 года. Местный координатор партпроекта «Историческая память» Наталья Кривенцова предложила присвоить образовательным учреждениям района имена героев, связанных с Энгельсом.

- Энгельсский район воспитал и взрастил множество героев, прославившихся не только на всю страну, но и на весь мир. Имея такое богатое историческое наследие, мы обязаны формировать правильное патриотическое воспитание у подрастающего поколения. С сегодняшнего дня мы хотели бы объявить о старте акции «Герои Покровска», в рамках которой школам Энгельсского района будут присвоены имена героев, связавших свою жизнь с нашим районом. Мы считаем, что в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, в год 60-летия первого полета человека в космос будет крайне актуально провести данную акцию. На территории района семи образовательным учреждениям уже присвоены имена героев. Школьники формируют отряды в честь тех людей, чье имя носит школа. И это правильно. Мы ставим для себя цель переименовать все школы района в течение 2021 года. В каждой школе есть свои герои, которые сидели за теми же партами, что и современные ученики. И дети должны знать об этом и помнить, что когда-то герои были такими же детьми с мечтами и стремлениями, и таким героем может стать каждый из них, — прокомментировала Кривенцова.

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