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Председатель Общественного совета при Минздраве: Перед областью стоят непростые, но выполнимые задачи

Андрей Крупинин уверен, что все работы надо выполнять своевременно
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Председатель Общественного совета при министерстве здравоохранения Саратовской области Андрей Крупинин поделился мнением о планируемом привлечении в регион многомиллиардных инвестиций.

- И в этом году, и в прошлом нашей области были выделены большие средства на инвестиции в строительство и развитие социальной сферы. И когда удается получить их для региона, хочется, чтобы бездумно и бездарно эти деньги не расходовались. Должен быть эффективно выстроен механизм распределения денежных средств. Проблему качества выполненных работ можно решить совместно: в прямом взаимодействии с правительством области, депутатским корпусом или администрацией муниципальных образований. Необходимо создавать рабочие группы, где вопросы будут объективно рассматриваться.

Например, мы выезжаем на стройплощадку новой инфекционной больницы. Для наспредставителей Общественного совета — это возможность познакомиться с проектом и задать интересующие вопросы.

Подчеркну, что всегда все надо делать своевременно. Вячеслав Викторович Володин всегда об этом говорит: еще до поступления денег надо готовить документацию, проводить необходимые процедуры, а не откладывать на конец года, когда нереально качественно и в срок построить и сдать объект. Есть же поэтапные процедуры, есть график работ, техзадание — когда должна начинаться стройка: будь это школа, детский сад или иной объект соцсферы. Конечно, многое зависит от муниципальной и региональной власти. Будь это Комитет по капстроительству или Минстрой — они должны инициировать слаженный ход строительства, контролировать сроки по утвержденному графику. Если этого не делать, то какой смысл вообще работать?

Не только общественники должны быть в рабочей группе, но и профильные специалисты, которые разбираются в материалах, технологических процессах. И мы поднимаем эту тему всегда. Задачи стоят непростые перед областью, но абсолютно точно — выполнимые, — уверен Андрей Крупинин.

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