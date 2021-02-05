Радаев: Хотим повысить выкупную стоимость квартир до 40 тысяч, но строители не дают

Губернатор Радаев заявил, что правительство области хотело бы повысить зафиксированную стоимость квадратного метра жилья в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Об этом его в очередной раз попросили 5 февраля участники постоянного совещания по жилищным программам и проблемным домам.

Переселенцы из аварийного жилья пояснили, что 34 тыс. рублей за метр, которые им оплачивают в качестве выкупа по программе, приобрести квартиру невозможно.

- Вы правы, в других регионах эта цифра выше, а из нее рассчитывают и выкупную стоимость жилья, и стоимость, которую выплачивают строителям за новые квартиры. В прошлом году она была еще 30 тыс. рублей, сегодня подняли до 34 тыс. и очень хотим, чтобы она выросла до 40 тыс. рублей. Но отчеты наших строителей говорят о низкой себестоимости строительства, и мы не можем в федеральном Минстрое пробить этот довод. Доказательная часть у нас для этого слабая, — сказал губернатор.

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