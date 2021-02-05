В Саратовской области выпускниками «Университетов третьего возраста» стали более 40 тысяч человек

В Саратовской области реализуется программа «Университеты третьего возраста».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты, проект представляет собой комплекс программ, адаптированных в соответствии с потребностями пожилых людей. «Университеты» работают в рамках нацпроекта «Демография».

Слушатели курсов компьютерной грамотности на факультете информационных технологий получают начальные навыки пользователя компьютера, учатся взаимодействовать с соцсетями, это помогает им записываться к врачам, оплачивать услуги ЖКХ и общаться с родственниками.

На факультете искусствоведения и дизайна слушателей знакомят с историей и шедеврами мировой культуры, помогают осваивать различные техники рукоделия, учат живописи и гончарному делу.

- «Университеты третьего возраста» действуют во всех районах области на базе 39 комплексных центров социального обслуживания населения, — отметила замминистра труда и социальной защиты области — председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина.

Саратовская область одна из первых в РФ внедрила такую технологию — в 2008 году. За 12 лет слушателями программы стали более 40 тыс. пожилых жителей области.

Напомним, чтобы записаться в «Университеты третьего возраста» нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

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