Стали известны сроки ЕГЭ в 2021 году для саратовских школьников

Названы сроки ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

Стали известны новые сроки сдачи школьных экзаменов в 2021 году.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области, это касается всех видов аттестации: ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

Единый госэкзамен будет проходить в основном период с 31 мая по 2 июля и дополнительный – с 12 по 17 июля.

- 31 мая – география, литература и химия,

- 3 и 4 июня – русский язык,

- 7 июня – профильная математика,

- 11 июня – история и физика,

- 15 июня – обществознание,

- 18 июня – биология, письменная часть по иностранным языкам,

- 21 и 22 июня – устная часть по иностранным языкам,

- 24 и 25 июня – информатика и ИКТ,

- 28, 29 июня и 2 июля – резервные дни.

ГВЭ – экзамен для выпускников, которые не планируют поступление в вузы. Им нужно сдать только два обязательных предмета:

- 25 мая русский язык,

- 28 мая – математика,

- 8 июня – резервный день по русскому языку,

- 10 июня – резервный день по математике.

Дополнительный период по ГВЭ – 13-17 июля для тех, кто пропустил по уважительной причине или болезни, 3-17 сентября для участников, пропустившие ГВЭ ранее, и участников, не преодолевших минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

Для девятиклассников ОГЭ и ГВЭ пройдут только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Утверждены два периода: 24 мая – 2 июля основной и 3-17 сентября дополнительный.

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