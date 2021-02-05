Мужчина умер на улице неподалеку от рынка «Топольчанский»

В микрорайоне Солнечный-2 на улице умер мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, ЧП случилось около 11 часов утра на улице Семенова.

У дома №5 (неподалеку от рынка «Топольчанский») мужчина упал на землю. Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики лишь констатировали его смерть.

Сейчас ведется проверка, устанавливается причина смерти.

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