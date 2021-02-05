Возбуждено уголовное дело об обварившемся ребенке в частном детсаду Саратова

В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов ребенком.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье об оказании некачественных услуг.

Днем 1 февраля двухлетний мальчик обварился горячей водой в помещении на улице Ламповая. Он получил ожоги туловища, рук и ног 1, 2 и 3-й степени. Мальчик был госпитализирован.

Следствие считает, что ЧП случилось в организации, которая предоставляла услуги по дневному уходу за детьми — частном детском саду.

Ведется расследование, следователи истребовали у индивидуального предпринимателя необходимые документы, договор об оказании услуг и другое.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.