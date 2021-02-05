В Саратове начали готовиться к Дню космонавтики

В Саратовской области началась подготовка к празднованию Дня космонавтики.

Сегодня, 5 февраля, председатель правительства Роман Бусаргин провел заседание организационного комитета. Он отметил масштабность даты 60-летия первого полета человека в космос и ответственность, которая лежит на регионе.

Несмотря на то, что пока мероприятия такой масштабности запрещены и действует ряд ограничений, по словам Романа Бусаргина, надо готовиться к празднованию.

- С форматом проведения мероприятий будем определяться позже, в зависимости от заболеваемости, — подчеркнул он.

Например, поручено составить списки почетных гостей, готов график репетиций торжественных выступлений и концертов. Главе Энгельсского района Алексею Стрельникову поручено привести в образцовый порядок территорию Парка покорителей космоса, который создан при поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.

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