Островский: Инициатива Панкова о дополнительном финансировании своевременная и правильная

Николай Островский

Главный врач Областного клинического центра комбустиологии Николай Островский поддержал инициативу депутата Государственной думы Николая Панкова, озвученную им в своем телеграм-канале «Пара слов» о дополнительном финансировании больниц, школ и детских садов.

- В условиях пандемии и борьбы с коронавирусной инфекцией считаю инициативу, озвученную депутатом Государственной думы Николаем Панковым, очень правильной. Несмотря на то, что с начала пандемии финансирование сферы здравоохранения значительно увеличилось. Но и нагрузка на больницы и ковидные госпитали увеличилась в разы. Соответственно, и материальные фонды расходуется быстрее, поэтому если партия «Единая Россия» изыщет возможность дополнительного финансирования социально важных направлений за счет депутатских фондов, эта мера будет своевременной. Конечно, хотелось бы, чтобы и другие партии своим приоритетом рассматривали помощь социальным объектам, а не посиделки в ресторанах и участие в незаконных акциях, — отметил Островский.

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