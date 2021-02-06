Резкое похолодание: погода в Саратовской области 6 февраля

В Саратовской области сегодня, 6 февраля, будет идти снег.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, столбик термометра днем покажет -8…-13 градусов.

Также будет гололедица, метель. Ветер поднимется до 6–11 м/с и порывами до 15–19 м/с.

В 2020 году 6 февраля также шел снег, а температура опускалась до -2…-7 градусов.

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