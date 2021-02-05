В Саратове в субботу разгуляется сильный ветер

В Саратовской области завтра ночью и днем, 6 февраля, ожидается туманная погода и сильный ветер.

- Видимость при тумане составит 500 и менее метров, а порывы северо-западного ветра достигнут 15–19 м/с, в Саратове — до 16 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Также метеорологи предупреждают, что на дорогах ожидается сильная гололедица.

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