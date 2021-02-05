В Энгельсе столкнулись иномарка и бетономешалка

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 5 февраля, случилась авария.

- У дома №65 по проспекту Фридриха Энгельса в 08:00 столкнулись Daewoo Gentra и «КамАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.

31-летний водитель иномарки обратился за медпомощью. 39-летний мужчина, который был за рулем бетономешалки, не пострадал.

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