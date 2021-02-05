Парень отправился с двумя девушками ночью в лес и заблудился на Кумысной поляне

Спасатели вывели из леса парня и двух девушек
Фото: Саратовская городская служба спасения
Ночью городские спасатели искали на Кумысной поляне компанию молодых людей.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, вызов поступил около четырех утра. Молодые люди заблудились и попросили о помощи.
Спасатели выехали в район 5-й Дачной. Они начали поиск, ориентируясь по координатам, которые им передали потерпевшие. Вскоре тех удалось обнаружить. Оказалось, что в лесополосе заблудились две девушки 19 и 18 лет, а также 20-летний парень.
Компанию вывели из леса и передали полицейским. Медицинская помощь не потребовалась.
Пострадавшим не потребовалась медицинская помощь
Фото: Саратовская городская служба спасения
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