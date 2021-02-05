Прокуратура внесла представление мэру Саратова за долгое оформление земли под аварийными домами

Прокуратура Саратова выяснила, что в городе не сформированы земельные участки под аварийными домами, которых свыше 90.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, пока городской комитет по управлению имуществом это не сделает, землю нельзя изъять для муниципальных нужд. Речь идет и о домах, которые будут выкупать, за исключением тех, что уже принадлежат Саратову.
Мэру Михаилу Исаеву внесли представление.
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