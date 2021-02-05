В Энгельсе владелец автосалона продавал чужие машины, а деньги владельцам не отдавал

Следователи МУ МВД РФ «Энгельсское» расследуют сразу несколько уголовных дел в отношении владельца автосалона в Энгельсе, который продал машины 28 клиентов, а деньги им не вернул.

Торговля машинами велась им в салоне на улице Студенческая. Некоторые клиенты передали ему свои машины почти год назад, но денег до сих пор не увидели.

Коммерсант сейчас в статусе подозреваемого по статьям о присвоении и растрате дает пояснения следствию.

Среди обманутых автовладельцев, оставшихся без машин и без денег, жители Саратовской области и других регионов.