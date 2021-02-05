Саратовцы ответят в суде за сбыт фальшивых пятитысячных купюр

Двое саратовцев ответят за сбыт фальшивых купюр в суде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в августе 2020 года 22-летний местный житель и его 20-летний знакомый купили у неустановленного лица две поддельные пятитысячные банкноты образца 1997 года выпуска.

Позже, 1 сентября, они совершали с помощью них покупки.

Старший из них приобрел у неустановленного лица в Москве поддельную купюру этого же номинала и образца, а 23 сентября расплатился ей.

Судьбу злоумышленников решит Кировский районный суд.

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