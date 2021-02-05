Шесть человек умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли шесть.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, им было от 53 до 74 лет.

Один из умерших 53-летних мужчин страдал сахарным диабетом, гипертонической болезнью, пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, второй — сахарным диабетом. В процессе заболевания у него развилась острая почечная недостаточность, по поводу которой проводился острый гемодиализ №2, также у мужчины был острый инфаркт миокарда.

Скончавшийся 54-летний мужчина имел гипертоническую болезнь, перенесенный инфаркт миокарда.

Страдавшая В-клеточной лимфомой и сахарным диабетом 60-летняя женщина также умерла от коронавируса. А 69-летний мужчина поступил в стационар с клиникой острой язвы желудка, желудочным кровотечением, а скончался от COVID-19.

Также умерла 74-летняя женщина с гипертонической болезнью, атеросклеротической болезнью сердца. Заболевание осложнилось полисерозитом – двусторонним плевральным выпотом, асцитом.

Таким образом, всего в регионе насчитывается 564 смерти от коронавируса.

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