В оказание экстренной медицинской помощи в Саратове включилась клиническая больница «РЖД-Медицина»

В Саратове каждый четверг больных из Заводского и Октябрьского районов доставляют в клиническую больницу «РЖД-Медицина». Больница имеет большое количество подразделений и оснащена современным оборудованием, что позволяет оказывать медицинскую помощь комплексно и оперативно.

В министерстве здравоохранения Саратовской области поддержали инициативу клинической больницы «РЖД-Медицина», отметив, что «в текущих непростых санитарно-эпидемиологических условиях, когда в нашем регионе часть плановой медицины подчинена борьбе с новой коронавирусной инфекцией, помощь ведомственных и частных больниц очень кстати».

- Мы проанализировали свои возможности и подтвердили их на практике. Это еще раз доказало, что коллектив нашей больницы обладает высокими компетенциями и большим опытом, чтобы справиться с задачей такого масштаба. Мы полностью готовы оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается», - прокомментировал работу в сфере экстренной медицинской помощи главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» в Саратове Иван Емельдяжев.