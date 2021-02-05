Парень из Маркса получил полтора года колонии за попытку грабежа офиса «Деньги сразу»

Суд признал виновным 19-летнего жителя Маркса в покушении на грабеж.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 16 ноября подсудимый начал силой требовать у сотрудницы офиса «Деньги сразу» деньги. Туда зашел посетитель, который все понял, и злоумышленник покинул место происшествия.

Юноше дали полтора года колонии-поселения, приговор не вступил в законную силу.

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