Пожарные ночью тушили частный дом в Балакове

В Балакове случился пожар
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 5 февраля, пожарные тушили частный дом на улице Комарова.
- Сигнал поступил в 03:09. На место выдвинулись два пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Площадь пожара составила 70 кв. м. Предполагается, что он начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Площадь пожара составила 70 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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