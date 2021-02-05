Пожарные ночью тушили частный дом в Балакове

В Балакове случился пожар Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 5 февраля, пожарные тушили частный дом на улице Комарова.

- Сигнал поступил в 03:09. На место выдвинулись два пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь пожара составила 70 кв. м. Предполагается, что он начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Площадь пожара составила 70 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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