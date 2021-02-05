Шесть улиц в Саратове остались без воды

Сегодня, 5 февраля, в Саратове шесть улиц остались без воды.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

В зону отключения ориентировочно до 20:00 попала улица Зарубина, 158\162, Астраханская, 140, Пугачева, 157, Посадского, 235\243. До 21:00 придется подождать жителям нечетной стороны 1-й Прокатной улицы, 19–25, Измайлова, 2.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

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