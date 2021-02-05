Названы самые востребованные профессии Саратова

Выяснилось, какие профессии в Саратове были самыми востребованными в 2020 году.

Это рабочий (3% от общего числа вакансий) и бухгалтер (1%).

В России статистика немного другая — чаще всего требуются водители (6%) и продавцы (5%).

Отметим, что по стране именно шоферам и инженерам предлагают самые большие медианные зарплаты — 39 тыс. рублей. Год назад эта сумма была на 11% меньше.

В Саратове водителям платят в среднем 30 тыс. рублей.

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