Саратовца судят за сбитого насмерть пассажира трамвая

В Заводском районе будут судить саратовца за смертельное ДТП.

- Около 20:10 4 октября 2020 года на остановке по улице Огородная водитель ВАЗ-21103 наехал на вышедшего из трамвая мужчину. Пешеход скончался на месте, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Следователи отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области направили дело в районный суд.

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