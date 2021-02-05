Парикмахерскую и аптеку на Международной затопило

На улице Международная – настоящий потоп. Кадр из видео

Улицу Международная в Ленинском районе Саратова заливает водой.

Местные жители второй день бьют тревогу: вода не просто залила тротуар, сделав проход невозможным, но уже затопила парикмахерскую и аптеку.

Причина такого потопа – в забитой ливневке, которая не справляется с обилием осадков и талой воды.

Горожане недоумевают, почему при ремонте тротуара не привели в порядок ливневое хозяйство.

Теперь жители не только не могут посещать магазин, аптеку и парикмахерскую. Но вынуждены обходить место потопа по дороге.

- Дети пойдут в школы и будут вынуждены идти по проезжей части, – отметила Ольга Рогожникова, которая выложила видео в группе «Саратов онлайн».

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