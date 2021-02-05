Саратовец отдал мошенникам пять тысяч долларов

В Октябрьский отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 53-летний местный житель.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ему позвонила незнакомка и представилась владелицей фирмы, которая помогает вернуть деньги от брокеров-мошенников.

Для этого только нужно заплатить комиссию — 5435 долларов.

Мужчина подал заявку и в ответ получил письмо, доверенности и счета, куда он отправил 401918 рублей.

В последний раз общения с незнакомцами саратовец выяснил, что его перевод заморожен, а банка вовсе не существует.

Возбуждено уголовное дело.

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