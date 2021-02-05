В Марксе росгвардейцы помогли пенсионерке с потерей памяти вернуться домой

Вечером 3 февраля к правоохранителям в Марксе обратилась местная жительница и рассказала о пропаже родственницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданка, страдавшая потерей памяти, ушла из дома и не вернулась.
Родственники пытались найти ее, но у них ничего не получилось. Росгвардейцы обнаружили женщину на Интернациональной улице.
Выяснилось, что она дезориентирована, заблудилась и забыла, где живет. Ее доставили домой и передали родственникам.
Родные пенсионерки поблагодарили росгвардейцев за быструю помощь.
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