В Марксе росгвардейцы помогли пенсионерке с потерей памяти вернуться домой

Вечером 3 февраля к правоохранителям в Марксе обратилась местная жительница и рассказала о пропаже родственницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданка, страдавшая потерей памяти, ушла из дома и не вернулась.

Родственники пытались найти ее, но у них ничего не получилось. Росгвардейцы обнаружили женщину на Интернациональной улице.

Выяснилось, что она дезориентирована, заблудилась и забыла, где живет. Ее доставили домой и передали родственникам.

Родные пенсионерки поблагодарили росгвардейцев за быструю помощь.

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