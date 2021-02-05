В Саратовской области четыре школы закрыты из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

В Саратовской области из-за коронавируса полностью закрыты две школы и ряд классов в учебных заведениях. Еще две школы закрыты из-за заболеваемости ОРВИ. Полностью закрытых детсадов в регионе нет.

Как уточнили в министерстве образования региона, две школы в Аткарском и Ивантеевском районах прекратили работу потому, что у четырех школьников и четырех преподавателей обнаружен коронавирус. Кроме того, закрыты 44 класса в 32-х школах, из них 17 в Саратове.

На самоизоляции находятся 1042 обучающихся и 57 педагогов.

Из-за ОРВИ закрыли две школы в Саратове и Духовницком районе, в них 212 обучающихся. Кроме того, по причине ОРВИ закрыты 11 классов в 8-ми школах области.

По ОРВИ и коронавирусу закрыты 11 групп в 11 детских садах области.

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