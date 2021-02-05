Саратовских водителей автобусов переманивают на работу в Екатеринбург

Саратовских водителей манят на Урал Фото: Екатерина Семенова

В мэрии Екатеринбурга заявили о договоренностях с неназванными структурами в Саратовской области о работе саратовских водителей на городских маршрутах уральского города.

Об этом 4 февраля заявил председатель транспортного комитета мэрии Игорь Ощепков. Как уточняет издание «Новый день», подобные договоренности имеются с Самарской и Волгоградской областями.

Водители из Поволжья уже приезжают, стажируются, узнают маршруты.

Такая трудовая миграция связана с тем, что в Екатеринбурге резко сократилось число водителей-мигрантов из Средней Азии из-за пандемии и закрытия границ. Водителей не хватает на самые популярные маршруты.

- У коммерческих перевозчиков с учетом пандемии резко сократилось количество водителей и кондукторов, их приглашали из среднеазиатских республик, они когда-то выехали [из России], а теперь заехать не могут. Но мы знаем, уже есть договоренности с Саратовской, Самарской, Волгоградской областями, водители приезжают, проходят стажировку, узнают маршруты, — цитирует Игоря Ощепкова екатеринбургское СМИ.

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