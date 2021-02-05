Еще 239 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 239 случаев заболевания коронавирусом.
По данным оперативного штаба на утро 5 февраля, выздоровело на 20 человек больше — 259.
С начала пандемии оказались инфицированы 44 399 человек, справились с болезнью — 39 089.
У 150 человек — пневмония, еще у 78 есть признаки ОРВИ.
Среди новых зараженных 17 детей и 63 человека старше 60 лет.
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