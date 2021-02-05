В сгоревшем дотла доме под Балашовом выжила женщина

В Терновке сгорел дом
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Балашовском районе сегодня ночью, 5 февраля, случился пожар.
- Сигнал о возгорании в частном деревянном доме в селе Терновка поступил в 00:01. На тушение выезжали три расчета, — сообщили «»
Площадь пожара составила 66 кв. м. От дома практически ничего не осталось.
Площадь пожара составила 66 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Во время пожара пострадала 56-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.