В сгоревшем дотла доме под Балашовом выжила женщина

В Терновке сгорел дом Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Балашовском районе сегодня ночью, 5 февраля, случился пожар.

- Сигнал о возгорании в частном деревянном доме в селе Терновка поступил в 00:01. На тушение выезжали три расчета, — сообщили «»

Площадь пожара составила 66 кв. м. От дома практически ничего не осталось.

Площадь пожара составила 66 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Во время пожара пострадала 56-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами.

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