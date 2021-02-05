Администрация Петровского района призналась, что затянула сроки ремонта теплотрассы

В детско-юношеской спортивной школе имени Казанкиной в Петровске Саратовской области случилось ЧП.

Как сообщили местные жители в соцсетях, в новогодние праздники лопнула отопительная труба в борцовском зале. С этого времени там нет тепла, тренировки прекращены.

- Мы, родители, неоднократно обращались в администрацию Петровского района с этой проблемой, но чиновники сваливают ответственность на управляющую компанию ООО «Энергосбыт Петровск», зарегистрированную в городе Саратов, — гласит пост в группе «Подслушано в Петровске».

Родители спортсменов собирают инициативную группу, чтобы написать коллективное обращение в надзорные органы.

Администрация ответила на пост в соцсетях комментарием.

- Доброе утро. Администрация Петровского муниципального района Саратовской области сообщает, что с 8 января 2021 года здание спортивного зала по адресу: Петровск, улица Советская, 73а находится без теплоснабжения в связи с прорывом на теплотрассе, идущей от котельной до здания. В связи с этим в данном здании были отменены занятия отделения самбо, в котором занимаются более 150 детей. Работы по ремонту теплотрассы затянулись в связи с тем, что в соответствии с постановлением администрации Петровского муниципального района от 27 февраля 2013 г. №240 необходимо разрешение на вскрышные работы, которое было получено 13.01.2021 г. Кроме этого данная теплотрасса не числилась на балансе учреждения, по этой причине необходимо было поставить ее на баланс МУДО «ДЮСШ г. Петровска» и ходатайствовать перед Петровским районным Собранием о выделении денежных средств на приобретение материала для ремонтных работ. По состоянию на 03.02.2021 г. прорыв на теплотрассе был обнаружен. Материал для ремонтных работ закуплен. В настоящий момент ведутся ремонтные работы по устранению прорыва на теплотрассе, — говорится в ответе.

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